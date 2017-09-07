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هل يمكن للرجال الآليين Robots أو الآلات Machines أن تميز على أساس الجنس Sex

  • 7 سبتمبر/ أيلول 2017

في إكسترا إنجليش نسأل: هل يمكن للرجال الآليين Robots أو الآلات Machines أن تميز على أساس الجنس Sex ؟