بعد خمس سنوات طويلة فرضت محكمة فرنسية غرامة مالية على المجلة الفرنسية Closer التي نشرت صوراً لكايت دوقة كايمبريدج عارية الصدر. وحكم القاضي بدفع مئة ألف يورو كتعويضات لكل من دوق ودوقة كايمبردج كتعويض للضرر الذي لحق بهما جراء اختراق خصوصية كايت.

كما قضى الحكم بأن يدفع كل من محرر ومالك المجلة غرامة بقيمة خمسة وأربعين ألف يورو.

إذن جاء الحكم لصالح الثنائي الملكي، ولكن ماذا بالنسبة للأشخاص العاديين الذين تُنتهك خصوصيتهم ويتم التشهير بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي... كيف يمكنهم حماية أنفسهم؟

سوسن صبوح تحدثت إلى بلال مقنعي من الجزائر الذي تعرض لحملة تشهير على فيسبوك، على حد قوله.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو مواجهة التشهير مطلوبة أم مصدر قلق؟

سوسن صبوح تحدثت أيضاً إلى محامي النقض هاني رمسيس عيسى وسألته ما هي القضايا التي تندرج تحت مسمى قضايا التشهير؟