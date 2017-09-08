المشهد مع فدوى محمود يقود الى السؤال عن مصير آلاف المفقودين في سوريا، مخطوفين أو معتقلين لدى مختلف القوى والفصائل المتقاتلة.

عام 2012 اعتقل زوجها السياسي المعروف عبد العزيز الخير وابن زوجها السابق ماهر الطحان.

كيف إقتفت أثرهما وكيف تنتظر أن تسمع عن مصيرهما؟ ومع من التقت من المسؤولين في سوريا والعالم لكشف مصير العتقلين والمفقودين؟

فدوى عضو هيئة التنسيق الوطنية في سوريا ومناضلة سياسية يسارية، اعتقلت هي أيضاً لعامين خلال التسعينات.

تتابعون برنامج "المشهد" الاثنين بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.