"بلا قيود" مع السياسي المصري حمدين صباحي

اتهم السياسي المصري حمدين صباحي السلطة الحاكمة بمحاولة الانقلاب على الدستور وذلك من خلال التمديد للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي لسنتين والتخطيط لتأجيل الانتخابات الرئاسية الى العام 2020 بدلا من اجرائها العام 2018 كما ينص عليه الدستور المصري. ودعا مرشح الرئاسة السابق في حوار مع برنامج "بلا قيود" القوى السياسية في مصر للتوحد وتقديم مرشح واحد، نافياً في الوقت ذاته الترشح لخوض الانتخابات القادمة.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي.