التحرش الجنسي مسؤولية من؟

غالباً ما نضع أسئلة على وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بالبرنامج قبل الحلقة لندخل أكثر في ما يفكر به الناس والشباب منهم تحديداً في المواضيع التي نطرحها.

وتأتي تلك المشارَكات لتعكس فعلاً تنوع الأراء حول المواضيع التي نطرحها وغالباً ما نضعها أمام المشارِكات معنا للنقاش. ليست كل الآراء دائما بديهية، فبعضها يأتي مفاجئاً أحياناً وأحياناً أخرى فجّاً وقاسياً من دون أن يعنيَ أنني وأنا أطرح تلك الآراء في الحلقة "أغربلها" كي تأتيَ ناعمة غير مستفِزة.

من بين المواضيع والقضايا التي تثير تلك التعليقات هو التحرش الجنسي. فجمعية "نظرة" المصرية أنجزت دراسة تتحدث عن "طبقية" التحرش وعلاقته أحيانا بالأحياء والمكان نفسه. فشكلت الدراسة مادة تستحق النقاش خاصة وأن المشاركات معنا متنوعات نسبة الى نسب التحرش في بلادهن .

ففي المغرب أُثيرت ضجة مؤخراً عن التحرش في الأماكن العامة. وفِي مصر، الموضوع طُرح وُيطرح باستمرار. أما في العراق بلد مشارِكة دنيانا الثالثة فغارق في الحرب على تنظيم الدولة وهي حرب تتصدر الأخبار ، وقد إحتلت كل المساحة الإخبارية تقريباً من دون أن يعني ذلك أن العراق خالٍ من هذه الظاهرة مِثْلُه مثل أي دولة أخرى.

لكن تعليقات متابعي البرنامج على وسائل التواصل الإجتماعي أخذتنا إلى ما هو أبعد من الدراسة حول التحرش وعلاقته بالمكان ، الى التفكير الفعلي للناس.

فالكثير الكثير من التعليقات ، حمّل المرأة المسؤولية من خلال "لبسها الفاضح" فهي "التي تجر التحرش إليها"، وعليها بالتالي "التستر لأنها المسؤولة عن جذب التحرش لها".

حتى في الحلقة اختلف الموقف بين المشاركات، المتحجبة منهن، و المرتدية للشادور الطويل وتلك غير المتحجبة . وكانت المحجبة والمرتدية الشادور متفهة لموقف تحميل المرأة المسؤولية أو على الأقل لم تعمد الى طرح الرأي الآخر بقوة والذي يعتبر التحرش أحد أبرز تعابير التمييز ضد المراة واستباحتها نتيجة تربية تعتبر المرأة أدنى من الرجل وخاضعة له، واعتبار التحرش آفة مجتمعية تعالج مجتمعياً من خلال تربية الناس على احترام المرأة. مع الإشارة الى أن قوانين عقاب التحرش تأخذ منحى متشدداً فهل هو كاف؟

دنيانا الجمعة الساعة السابعة غرينتش على التلفزيون والحادية عشرة والنص على الراديو