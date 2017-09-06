ثلاثة ابتكارات جديدة خاصة بالدراجات الهوائية كاميرات المراقبة وروبوتات خاصة للمسنين

يزور نسيم رمضان المعرض السنوي العالمي "فيفا تك "الذي تنظمه وتستضيفه مدينة باريس الفرنسية. يعرفنا نسيم على ثلاثة ابتكارات، الأول عبارة عن تقنية تجعل الدراجات الهوائية قادرة على حمل مئات الكيلوغرامات من الأوزان دون شعور السائق بأي تعب أو جهد إضافي. والثاني كاميرات متطورة للمراقبة والحماية تفرق بين البشر المشاة أو أي شيء آخر يتحرك على الطريق. أما الثالث فهو روبوت خاص للمسنين لمساعدتهم في التحكم بالعديد من الاجهزة المنزلية وإتمام مهام حياتهم اليومية.