يأخذنا محمد طه الى السعودية ويكشف لنا التقنيات المتّبعة لترميم المخطوطات القديمة. يشرح لنا محمد كيفية تطويع التكنولوجيا للوصول الى نتيجة تبرز جمال الغلاف الخارجي القديم دون التأثير بقيمته التاريخية.