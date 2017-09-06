يأخذنا محمد طه الى السعودية ويكشف لنا التقنيات المتّبعة لترميم المخطوطات القديمة. يشرح لنا محمد كيفية تطويع التكنولوجيا للوصول الى نتيجة تبرز جمال الغلاف الخارجي القديم دون التأثير بقيمته التاريخية.
التقنيات المتّبعة لترميم المخطوطات القديمة
- 12 سبتمبر/ أيلول 2017
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