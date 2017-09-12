اعرفي حقوقك واسألي مجرب و Cairo Confessions أمثلة عن تطبيقات و صفحات تلقى رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي. الكثيرون يلجؤون الى الانترنت لطلب النصح من الاخرين رغم أنهم غرباء.

فما دوافع الاقبال على هذه الوسائل غير التقليدية في ايجاد الاجابات على مختلف التساؤلات ؟ نيرفانا السعيد تحدثت إلى مؤسس صفحة Cairo Confessions محمد حسن علام وسألته أولا كيف بدأت فكرتها؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو اسأل الغريب بدلا من القريب؟

نيرفانا السعيد تحدثت ايضا إلى إحدى أعضاء الصفحة التي فضلت عدم الافصاح عن اسمها . و سألتها كيف بدأت في نشر طلبات نصح لحل مشاكلها على وسائل التواصل الاجتماعي.