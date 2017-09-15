ما معنى life sciences؟
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ما معنى Life Sciences؟

  • 15 سبتمبر/ أيلول 2017

في إكسترا إنجليش اليوم نتساءل هل يمكن أن تكون بريطانيا أفضل مكان Best Place لتطوير علوم الحياة Life Sciences في العالم؟