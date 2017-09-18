الرق المعاصر... أشكال وأنواع

في بريطانيا، حكمت محكمة Nottingham Crown بالسجن على أحد عشر شخصا من عائلة واحدة بعد إدانتهم بجرائم متعلقة باستغلال الفئات الضعيفة في المجتمع.

وتتراوح الأحكام على أفراد عصابة عائلة روني، وجميعهم من الرجال فيما عدا امرأة، ما بين الخمسة عشر عاماً والعام الواحد.

وقالت المحكمة إن كل من جرى استهدافهم من قبل عصابة عائلة روني هم من المشردين الذين تتراوح أعمارهم ما بين ثمانية عشر عاماً وثلاثة وستين عاماً. أحد هؤلاء في شهادته للمحكمة قال إن العائلة جعلته يحفر قبره بيده ليدفن فيه إذا لم يوافق على استعباده مدى الحياة.

وكانت الوكالة البريطانية للجريمة NCA أصدرت تقريراً جديداً أكدت فيه أن أعداد ضحايا الرق المعاصر أكبر بكثير مما كان متوقعاً مؤكدة أن هناك عشرات آلاف من ضحايا الرق المعاصر وأن النسب في ازدياد كبير.

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