غلاء أسعار السجائر هل يُثني عنها؟

قامت وزارة المالية التونسية مؤخراً برفع سعر السجائر التي تعتبر أحد أهم مصادر الضرائب المباشرة.

البعض رأى أن الخطوة جيدة للتقليل من عدد المدخنين في تونس، خاصة أنها تتصدر لائحة البلدان العربية على صعيد المدخنين الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر والأربعة والعشرين عاماً، بنسبة تصل إلى ست عشرة في المائة.

ووفقاً للإحصاءات فإن العائلة التونسية تنفق حوالى ثلاثة في المئة من ميزانيتها على السجائر. فهل يتراجع عدد المدخنين بتونس بعد زيادة أسعار السجائر؟

رجاء يحياوي مراسلة بي بي سي إكسترا في تونس أعدت التقرير التالي عن الموضوع.