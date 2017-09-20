قالت النائبة البريطانية دايان آبوت Diane Abbott إن موجةً من الانتقادات اللاذعة التي تصل إلى حدّ الإسفاف أحياناً تركت فيها آثاراً عميقة ومؤذية لم تكن تتصوّرها عندما دخلت عالم السياسة. وأضافت النائبة في حزب العمّال التي كانت تعتبر من أبرز الوجوه المؤهّلة لتولّي زعامة الحزب إن تلك الضغوط دفعتها إلى طلَب المساعدة من أخصّائي العلاج النفسي.. فكيف يجب أن يتعامل السياسي مع مثل هذه الانتقادات اللاذعة ؟ هل يرد عليها؟ يتقبلها ؟ أو يتجاهلها؟ الوزير اللبناني السابق نقولا الصحناوي -- الذي نال نصيبه من تلك الانتقادات والمضايقات أثناء تولّيه وزارة الاتصالات -- تحدّث إلى ناهد أبوزيد عن تجربته الشخصية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو سياسيون يتضايقون من الانتقاد

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فما الذي يبرّر تلك السلوكيات حيال السّاسة وهل يمكن تطبيق مبدأ "الخلاف لا يُفسِد للودّ قضيّة" على العلاقة بينهم وبين الشعب؟

هكذا استهلّ ناهد أبوزيد حوارَه مع نديم شحادة مدير دراسات شرق المتوسّط في مركز فارس للأبحاث، والباحث في مركز العلاقات الدولية "تشاتام هاوس" في لندن