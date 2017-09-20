مع استمرار الحرب في اليمن , يواجه الشعب اليمني مأساة انسانية زاد من تفاقمها تردي الاوضاع الصحية وتفشي وباء الكوليرا في العديد من مناطق اليمن الامر الذي بات يؤرق المجتمع الدولي والانساني. تحت عنوان " اليمن - وباء الحرب" اعدت بي بي سي عربي فيلما وثائقيا يتناول ما آلت اليه الاوضاع الصحية والانسانية في اليمن وهو الموضوع الذي سنناقشه في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة يوم الأربعاء بعد موجز أنباء السابعة مساء بتوقيت غرينتش.
حديث الساعة : اليمن .. وباء الحرب
- 20 سبتمبر/ أيلول 2017
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