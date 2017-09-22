حياة أمام الكاميرا للمشاهدة عبر الانترنت

كشف بحث حديث أن المستخدمين في الصين باتوا يجنون ما يصل إلى خمسة مليارات دولار سنوياً من وراء خاصية البث المباشر عبر التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي. وتقول التوقعات إن إيرادات هذه الخدمة سترتفع إلى ثلاثة أضعاف سنة 2020. استخدام البث المباشر منتشر في كل أنحاء العالم.

أحمد عبد الوهاب شاب يعمل في نقابة المهندسين في الإمارات العربية المتحدة قرر أن يُطلع من حوله على ما يدور في حياته. وشرح لإيمان خطاب الأسباب التي تجعله يستعمل هذه الخدمة؟

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ولكن برأي المختصين فإن لهذا السلوك إطاراً إذا خرج عنه يصبح غير سوي، فما هو هذا الإطار النفسي؟ إيمان خطاب سألت الدكتور عبد الرحمن مزهر، استشاري طب نفسي وإدمان في الأردن.