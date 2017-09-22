"بلا قيود" مع اسلام البحيري الباحث في التراث الاسلامي

اتهم اسلام البحيري، الباحث في التراث الاسلامي، مؤسسة الازهر بمحاربة التنوير اكثر من اهتمامها بمواجهة الافكار المتطرفة ، وقال في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" "ان محاربة الفكر التنويري او الاجتهادي اولى لديهم من كلمة واحدة لمحاربة داعش"، داعياً الى ان تضع الدولة المصرية ألية لتحديد مدة التكليف داخل مؤسسة الازهر وان يتم تغيير ادارة الازهر عند انتهاء هذه المدة.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .