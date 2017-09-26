تقنية لإضافة خاصية طرد السوائل للمادة التقليدية لاستخدامها في عمليات متنوعة

يأخذنا محمد طه الى معهد النانو بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض حيث تمكن علماء سعوديون من تطوير تقنية يمكنها أن تضيف خاصية طرد السوائل للمادة التقليدية. سيكون لهذه التقنية استخدامات متنوعة مثل خفض مقاومة الأجسام للماء، ومقاومة نمو وترسب الفطريات والمواد غير العضوية.