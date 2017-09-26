يأخذنا محمد طه الى معهد النانو بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض حيث تمكن علماء سعوديون من تطوير تقنية يمكنها أن تضيف خاصية طرد السوائل للمادة التقليدية. سيكون لهذه التقنية استخدامات متنوعة مثل خفض مقاومة الأجسام للماء، ومقاومة نمو وترسب الفطريات والمواد غير العضوية.
تقنية لإضافة خاصية طرد السوائل للمادة التقليدية لاستخدامها في عمليات متنوعة
- 26 سبتمبر/ أيلول 2017
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو