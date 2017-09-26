تقنية لإضافة خاصية طرد السوائل للمادة التقليدية لاستخدامها في عمليات متنوعة
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

تقنية لإضافة خاصية طرد السوائل للمادة التقليدية لاستخدامها في عمليات متنوعة

  • 26 سبتمبر/ أيلول 2017

يأخذنا محمد طه الى معهد النانو بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض حيث تمكن علماء سعوديون من تطوير تقنية يمكنها أن تضيف خاصية طرد السوائل للمادة التقليدية. سيكون لهذه التقنية استخدامات متنوعة مثل خفض مقاومة الأجسام للماء، ومقاومة نمو وترسب الفطريات والمواد غير العضوية.