يكمل أنيس القديحي زيارته لمعرض آيفا الذي تستضيفه مدينة برلين الالمانية، ويلتقي بأحد مسؤولي شركة "ميلي" للاطلاع على فرن متطور يستخدم تقنية ستسرع عملية الطبخ. وتعتمد الطريقة التقليدية للطبخ في الفرن على تعريض سطح الطعام للحرارة ليتم طهي الطعام تدريجيا من الخارج الى الداخل, أما الفرن الجديد يستخدم موجات كهرومغناطيسية لطهي كافة اجزاء الطعام بما فيها الاجزاء الداخلية منذ بداية عملية الطبخ.
فرن متطور يستخدم تقنية الموجات الكهرومغناطيسية لتسريع عملية الطبخ
- 26 سبتمبر/ أيلول 2017
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