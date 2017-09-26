معاناة المرضى مع أخطاء التشخيص
- 26 سبتمبر/ أيلول 2017
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التأخر في تشخيص المرض أو الخطأ في تشخيصه يدفع ثمنه المرضى. العواقب تكون وخيمة أيضا على المرضى في حالات التشخيص الخاطئ فقد رصدت الاحصاءات أن الكثير من حالات مرضى السرطان يتأخر تشخيصها.
نتعرف أولا على حالة منى التي لم تتعافى من اثار دواء خاطئ وصف لها كما تقول في حديثها لفيروز حسني.
فيروز حسني تحدثت إلى الدكتور سامي فرحات استشاري جراحة واخصائي بأمراض سرطان القولون وسألته عن الاسباب وراء التأخر في تشخيص الأمراض السرطانية وغيرها.