التأخر في تشخيص المرض أو الخطأ في تشخيصه يدفع ثمنه المرضى. العواقب تكون وخيمة أيضا على المرضى في حالات التشخيص الخاطئ فقد رصدت الاحصاءات أن الكثير من حالات مرضى السرطان يتأخر تشخيصها.

نتعرف أولا على حالة منى التي لم تتعافى من اثار دواء خاطئ وصف لها كما تقول في حديثها لفيروز حسني.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو معاناة المرضى مع أخطاء التشخيص

فيروز حسني تحدثت إلى الدكتور سامي فرحات استشاري جراحة واخصائي بأمراض سرطان القولون وسألته عن الاسباب وراء التأخر في تشخيص الأمراض السرطانية وغيرها.