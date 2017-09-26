حديث الساعة: الأزمة الليبية وخارطة طريق جديدة

خريطة طريق جديدة في ليبيا أعلنها المبعوث الاممي غسان سلامة في مسعى للخروج من المأزق السياسي الذي تعاني منه ليبيا وإنهاء الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011 ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وتتضمن خارطة الطريق الجديدة عددا من المراحل تبدأ بإجراء مفاوضات تستضيفها تونس للتوافق على مجموعة محدودة من التعديلات على اتفاق الصخيرات الذي رعته الامم المتحدة بشأن ليبيا , على ان يعقب ذلك عقد مؤتمر وطني بمشاركة كافة القوى والأطراف الليبية بما في ذلك مؤيدي نظام العقيد الراحل معمر القذافي ، ليتم لاحقًا اعتماد الإطار الدستوري والانتخابي اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون عام .

= فما هي فرص نجاح خارطة الطريق الجديدة في التوصل الى تسوية للازمة الليبية؟

= وما مدى قدرة الفرقاء الليبيين على التجاوب مع الخطة الجديده بما يحقق انهاء الازمة ؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة يوم الأربعاء بعد موجز أنباء السابعة مساء بتوقيت غرينتش.