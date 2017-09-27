ما معنى عبارة Liability for Climate Change؟
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ما معنى عبارة Liable for Climate Change؟

  • 27 سبتمبر/ أيلول 2017

في إكسترا إنجليش اليوم نسأل: هل ينبغي على بعض الشركات companies أن تعتبر مسؤولة liable عن التغير المناخي Climate Change؟