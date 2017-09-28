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ما معنى power of color؟

  • 28 سبتمبر/ أيلول 2017

في إكسترا إنجليش اليوم نتحدث عن الألوان وتأثيرها على حياة الإنسان.