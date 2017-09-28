اكتب عن همومك تنجلي!
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

اكتب عن همومك تنجلي!

  • 28 سبتمبر/ أيلول 2017

الشاعر السوري باسم سليمان، صاحب دواوين شعرية لكن علاقته بالكتابة أكبر من ذلك، فالكتابة أنقذت حياته كما يقول لبسمة كراشة...