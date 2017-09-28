اكتب عن همومك تنجلي!

أفادت دراسة حديثة صادرة عن جامعة Michigan الأمريكية أن الكتابة التعبيرية قد تساعدنا على تجاوز القلق الذي قد ينتابنا قبل القيام ببعض المهام.

والتعبير عن مشاعر الانسان بالكتابة أداة تستعمل أيضاً لعلاج الصدمات المرتبطة بأحداث الماضي المؤلمة. كما هو الحال بالنسبة للاجئين والنازحين من الحروب في عدد من الدول العربية.

بسمة كراشة تحدثت إلى الدكتور نعمان سرحان علي استشاري الطب النفسي في مستشفى بغداد التعليمي الذي شارك في الاشراف على تجربة العلاج بالكتابة التعبيرية مع عدد من الأطفال والمراهقين العراقيين وسألته عن التجربة ونتائجها...

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الدكتور نعمان سرحان علي

الشاعر السوري باسم سليمان، صاحب دواوين شعرية لكن علاقته بالكتابة أكبر من ذلك، فالكتابة أنقذت حياته كما يقول لبسمة كراشة...