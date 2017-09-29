ما معنى عبارة wife of the prophet؟
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ما معنى عبارة wife of the prophet؟

  • 29 سبتمبر/ أيلول 2017

في إكسترا إنجليش اليوم نتحدث عن برنامج في راديو BBC عن خديجة زوجة النبي wife of the prophet.