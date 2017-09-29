وداعا لخط اليد في الامتحانات!
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وداعا لخط اليد في الامتحانات!

  • 29 سبتمبر/ أيلول 2017

هل التوقف عن الكتابة بخط اليد يفقدنا ملكات ذهنية؟ وما أثر انتشار استخدام النظام التعليمي الالكتروني على قدرات الاجيال القادمة .أسئلة توجه بها محمد قطب الى الدكتور كامل علي عز الدين الاختصاصي في أمراض الدماغ والجهاز العصبي.