"بلا قيود" مع د. معجب الزهراني مدير معهد العالم العربي في باريس

أرجع الدكتور معجب الزهراني، مدير معهد العالم العربي في باريس، صعود بعض التيارات اليمينية الشعبوية المتطرفة في الغرب، الى استثمارها في ظواهر كالارهاب نافياً ان يكون لها القدرة على العودة بالمجتمعات الاوربية الى الوراء كالعودة الى عهد الدولة الدينية نظراً لما اعتبره قوة المجتمعات الغربية. ودعا في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" الدول العربية من المغرب الى الخليج والتي تعاني من الهشاشة والتي لاتزال في طور التشكل حسب اعتقاده الى ان تنتقل الى الحداثة ضمن رؤية بعيدة المدى.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .