حديث الساعة: المصالحة الفلسطينية .. الآمال والمخاوف.

حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد تباشر مهامها من غزة لتجسد اولى خطوات المصالحة الفلسطينية التي رعتها مصر بهدف انهاء حالة الانقسام الفلسطيني التي دامت احد عشر عاما. وقد ساد الشارع الفلسطيني أجواء من التفاؤل دون ان ينفي ذلك حالة الترقب والتشكيك الي يحمل دوافعها الكثيرون.

=فما هي دلالات الإنفراجة التي شهدها ملف المصالحة؟

= والى اي مدى ساهمت التحولات الاقليمية التي شهدتها المنطقة في تحقيق المصالحة

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة يوم الأربعاء بعد موجز أنباء السابعة مساء بتوقيت غرينتش.