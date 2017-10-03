الأقليات في المنطقة العربية: انفصال أم اندماج؟

شارك أهالي كتالونيا اليوم في إضراب احتجاجاً على العنف الذي شهده الإقليم الأحد الماضي أثناء إجراء الاستفتاء على الانفصال عن إسبانيا. وقد تعطلت وسائل النقل العام، والمدارس والمستشفيات جزئياً.

وكانت حكومة كاتالونيا قد أعلنت أن أكثر من 90 في المئة من المشاركين في الاستفتاء دعموا الانفصال عن إسبانيا.

فيما اعتبرت الحكومة في مدريد أن الاستفتاء غير قانوني، وتعهدت بمنعه بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلانه.

و من أسبانيا إلى العراق حيث وافقت الأغلبية الساحقة في كردستان العراق على استقلال الإقليم عن العراق وذلك في استفتاء جرى في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في البلاد يوم 25 سبتمبر/ أيلول.

ورغم رفض الحكومة العراقية الاستفتاء إلا أن الاكراد مضوا قدما في قرارهم وأدلوا بأصواتهم في الاستفتاء الذي جاء بنتيجة كاسحة بنعم للاستقلال.

فما هي أبرز الاقليات العرقية في المنطقة العربية؟ سؤال طرحته فيروز حسني على سهاد جرار براون عالمةالأنثروبولوجيا.

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نيرفانا السعيد تحدثت إلى الدكتور ناصر قلاوون الخبير في الاقتصاد السياسي وسألته ما هي المقومات التي يجب توفرها في أي أقلية لتتمكن من الانفصال وتكون مكتفية ذاتياً؟