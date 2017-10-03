ثلاجات تلاحق المستخدم اينما ذهب
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ثلاجات تلاحق المستخدم اينما ذهب وغسالات تطوي الملابس بعد غسلها وتنشيفها

  • 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

من ألمانيا, حيث يواصل أنيس القديحي زيارته لبرلين, نتعرف على ثلاجات تلاحق المستخدم أينما ذهب وغسالات تطوي الملابس بعد غسلها وتنشيفها وأخيراً منتجات تنظيف للبشرة بتقنية النانو.