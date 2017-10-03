من ألمانيا, حيث يواصل أنيس القديحي زيارته لبرلين, نتعرف على ثلاجات تلاحق المستخدم أينما ذهب وغسالات تطوي الملابس بعد غسلها وتنشيفها وأخيراً منتجات تنظيف للبشرة بتقنية النانو.
ثلاجات تلاحق المستخدم اينما ذهب وغسالات تطوي الملابس بعد غسلها وتنشيفها
- 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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