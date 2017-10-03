من ألمانيا, حيث يواصل أنيس القديحي زيارته لبرلين, نتعرف على ثلاجات تلاحق المستخدم أينما ذهب وغسالات تطوي الملابس بعد غسلها وتنشيفها وأخيراً منتجات تنظيف للبشرة بتقنية النانو.