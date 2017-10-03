فريقٌ روسيّ ابتكر تقنية للكشف عن مدى تركيز السائق خلال القيادة وإذا ما كان تحت تأثير مادة كحولية.

مسابقة كأس التخيل هي مسابقة دولية تنظمها شركة مايكروسوفت كل عام ويشارك بها مبتكرون من عدة دول. ويقابل نسيم رمضان في مديمة سياتل الأميركية فريقا روسيا ابتكر تقنية للكشف عن مدى تركيز السائق خلال القيادة وإذا ما كان تحت تأثير مادة كحولية .أما التقنية الثانية التي يعرفنا عليها نسيم هي منصة لتبادل تعليم اللغات.