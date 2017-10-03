تقنية للكشف عن مدى تركيز السائق خلال القيادة وإذا ما كان تحت تأثير مادة كحولية
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فريقٌ روسيّ ابتكر تقنية للكشف عن مدى تركيز السائق خلال القيادة وإذا ما كان تحت تأثير مادة كحولية.

  • 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

مسابقة كأس التخيل هي مسابقة دولية تنظمها شركة مايكروسوفت كل عام ويشارك بها مبتكرون من عدة دول. ويقابل نسيم رمضان في مديمة سياتل الأميركية فريقا روسيا ابتكر تقنية للكشف عن مدى تركيز السائق خلال القيادة وإذا ما كان تحت تأثير مادة كحولية .أما التقنية الثانية التي يعرفنا عليها نسيم هي منصة لتبادل تعليم اللغات.