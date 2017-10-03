من برامجنا: بي بي سي ترندينغ

تطلق بي بي سي عربي في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول نشرة تلفزيونية جديدة تحت عنوان "ترندينغ" خاصة بما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مدتها ثلاثون دقيقة.

يقدم هذه النشرة الخاصة رانيا عطار وأحمد فاخوري على مدى خمسة أيام في الأسبوع عند الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي عربي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

تتناول النشرة القصص الأكثر شيوعاً على وسائل التواصل الاجتماعي وتناقشها بعمق محللة أبعادها.

كما ستستضيف هذه النشرة الخاصة خبراء ومدونين وأشخاصاً كانوا وراء الأخبار الأكثر انتشاراً.

تسعى نشرة "ترندينغ" الى التقريب بين النشرات الاخبارية التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي بطريقة مبتكرة ومن خلال أحدث الوسائل التكنولوجية للوصول الى جمهور شاب.