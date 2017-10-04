ما معنى عبارة Summer Born Babies؟
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هل مواليد موسم الصيف summer born babies يعانون من عدم تمتعهم بميزات at a disadvantage يتمتع بها من يولد في فصل آخر؟

  • 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017