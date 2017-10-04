البطالة في الجزائر في ارتفاع هذا العام وفقاً لآخر الإحصائيات الحكومية رغم وجود ستمئة ألفِ منصب عمل شاغر في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية والأغذية المصنعة. وزير التكوين والتعليم المهني الجزائري عزا عدم إقبال الشباب عليها لصعوبتها. فهل السهولة معيار لامتهان عمل ما؟

محمد مهندس جزائري شاب قرر إنشاء مؤسسة صغيرة في مجال لا يطرقه الشباب الجزائري من أقرانه، بسمة كراشة سألته ماهو مشروعه وهل كانت السهولة من بين معايير اختياره له؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو عمل "سهل" وآخر "صعب"، أيهما تمتهن؟

في المغرب، تجربة التشغيل أضيف إليها مساعدةُ المهاجرين الأفارقة للاندماج في المجتمع المغربي من خلال إتاحة فرص عمل لهم. لكن هل هنالك مهن يفر منها الشباب المغاربة أيضاً؟ بسمة كراشة طرحت السؤال على حسن الشقرماني رئيس جمعية مبادرات وتنمية في مراكش.