ترندينغ: معركة #الحويجة وما تبقى للتنظيم هناك
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ترندينغ: معركة #الحويجة وما تبقى للتنظيم هناك

  • 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

في برنامج #ترندينغ نشرح على خريطة تفاعلية سير معركة الحويجة التي أعلنت القوات العراقية السيطرة عليها واستعادتها من تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.