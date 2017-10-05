غوغل يكشف عن كاميرا تتعرف على وجوه الناس

كشفت غوغل عن كاميرا تتعرف على وجوه الناس، يطلق "عليها كليبس"
لا تحتوى الكاميرا على الميكروفون لحماية خصوصية المستخدمين
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
كشفت غوغل عن كاميرا تتعرف على وجوه الناس، يطلق "عليها كليبس"
لا تحتوى الكاميرا على الميكروفون لحماية خصوصية المستخدمين