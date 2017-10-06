ما معنى عبارة The i-Generation؟
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ما معنى عبارة The i-Generation؟

  • 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

في إكسترا إنجلش اليوم نتحدث عن الجيل الجديد الملقب بـ so called جيل الأجهزة الذكية the i-generation ونتساءل هل يمكن أن يُعدّوا أكثر اكتئابا وتعاسة more miserable مقارنة بالأجيال السابقة ؟