حرفة أم شهادة جامعية؟

كشفت دراسة أجرتها شركة التوظيف البريطانية Manpower أن أجر عامل الكهرباء قد يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه استرليني أسبوعياً أي قد يتجاوز المئة وخمسين ألف جنيه استرليني سنوياً وهو الأجر الذي يتقاضاه رئيس وزراء بريطانيا.

بينما يحصل السّباك وعامل البناء على حوالي خمسين ألف جنيه سنوياً وهي أجور قد لا يحصل عليها الحاصلون على شهادات جامعية، الأمر الذي دفع بعض البريطانيين إلى التساؤل .. هل الآباء محقّون في دفع أولادهم للالتحاق بالجامعات؟ وهل ما زال المجتمع ينظر للمهن اليدوية بنظرة أقل من غيرها من الأعمال التي يحمل أصحابها الشهادات العليا؟

سوسن صبوح تحاول الإجابة على هذه الأسئلة في التقرير التالي