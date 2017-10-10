المضادات الحيوية: داء أم دواء؟

أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريراً يحذر من أن العالم في خطر من تناقص فعالية المضادات الحيوية، فالبكتيريا أصبحت تقاوم معظم المضادات الحيوية التي يستخدمها الإنسان. ووفقا للتقرير، فإن البكتيريا المقاومة تقتل مائتين وخمسين ألف شخص سنوياً بسبب أمراض تنفسية وهضمية وغيرها. فهل أصبح الطب عاجزاً عن علاجها بما لديه من أدوية؟ وما هو السبب في هذه الأزمة؟ هذا ما يجيب عنه تقرير مراسلة بي بي سي اكسترا في الولايات المتحدة الأميركية، فرح يسري.