البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، الى أين ستودي بنا؟
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المضادات الحيوية: داء أم دواء؟

  • 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريراً يحذر من أن العالم في خطر من تناقص فعالية المضادات الحيوية، فالبكتيريا أصبحت تقاوم معظم المضادات الحيوية التي يستخدمها الإنسان. ووفقا للتقرير، فإن البكتيريا المقاومة تقتل مائتين وخمسين ألف شخص سنوياً بسبب أمراض تنفسية وهضمية وغيرها. فهل أصبح الطب عاجزاً عن علاجها بما لديه من أدوية؟ وما هو السبب في هذه الأزمة؟ هذا ما يجيب عنه تقرير مراسلة بي بي سي اكسترا في الولايات المتحدة الأميركية، فرح يسري.