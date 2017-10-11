تقنيات للكشف المبكر عن مرض الساد

اطلعنا في الجزء الاول من تقرير داليا حيدر الاسبوع الماضي على تقنيات تم تطويرها في إسكتلندا للكشف المبكر عن مرض الساد او ما يعرف بالماء الأبيض . تستكمل داليا حيدر جولتها في أدنبره بزيارة إحدى العيادات العينية التي تطبق هذه التقنيات، وتختبرها بنفسها.