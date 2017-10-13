"دنيانا": الصوفية

تناقش حلقة دنيانا هذا الاسبوع مسألة الصوفية من زوايا مختلفة. بدءا من تعريفها والبحث في جذورها. مرورا بالادب الصوفي وماهيته، وإقبال الناس على قراءة الكتب الصوفية. وصولا الى العادات والطقوس الصوفية. ما هي الصوفية؟ ما هي جذورها؟ هل هي رياضة روحية؟ أم أنها نسق ديني؟ وما هي عاداتها وطقوسها؟ أسئلة عدة تطرحها الحلقة على مشاركات دنيانا وهنّ متصوفات وناشطات في هذا المجال.

هنّ سهام بدوي وهي روائية وأستاذة أدب عربي من مصر، إيناس عبد الرحمن خيري وهي ناشطة إجتماعية وباحثة في الطرق الصوفية من السودان، وياسمينة الصبيحي وهي مهندسة معمارية وكاتبة من المغرب.

تشاهدون د"دنيانا" الجمعة بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.