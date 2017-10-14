إكسترا في أسبوع مع نوران شعراوي التي تحولت عن الهندسة إلى تصميم الحلى والمجوهرات، تحدثنا معها عن تجربتها مع العمل الحرفي، وبداية مشروعها الصغير وعن التحديات التي واجهتها. كذلك سألناها عن شغفها الفني وغنائها لأعمال تراثية في إحدى الفرق المصرية.
إكسترا في أسبوع مع نوران شعراوي
- 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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