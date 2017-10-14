إكسترا في أسبوع مع نوران شعراوي
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إكسترا في أسبوع مع نوران شعراوي

  • 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

إكسترا في أسبوع مع نوران شعراوي التي تحولت عن الهندسة إلى تصميم الحلى والمجوهرات، تحدثنا معها عن تجربتها مع العمل الحرفي، وبداية مشروعها الصغير وعن التحديات التي واجهتها. كذلك سألناها عن شغفها الفني وغنائها لأعمال تراثية في إحدى الفرق المصرية.