ما معنى كلمة integration؟
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ما معنى كلمة integration؟

  • 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

في اكسترا انجليش نتحدث عن اندماج integration الجاليات المسلمة Muslim communities في المملكة المتحدة.