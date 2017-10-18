"دنيانا": واقع المواطن العربي

من منطلق إنساني وإجتماعي تناقش حلقة دنيانا هذ ا الأسبوع واقع المواطن العربي وما تعيشه منطقته العربية اليوم من حروب ونزاعات. كيف انهارت دولنا أمام أعيننا؟ وكيف يقف المواطن العربي شاهدا على انهيار موروثه الثقافي والاجتماعي والانساني.

مجموعة أسئلة تطرحها الحلقة ملقية الضوء على حكايا وتجارب المشاركات اللواتي يأتين من بلاد عربية مختلفة تعيش اليوم صدامات. تناقش الحلقة أيضا دور المرأة في بناء السلام.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة نوبهار مصطفى وهي ناشطة كردية نسوية من سوريا، جميلة علي رجاء وهي باحثة وديبلوماسية من اليمن، ولقاء موسى وهي باحثة وأكاديمية من العراق.

تستضيف الحلقة أيضا عبد الرحمن الغابري وهو مصور فوتوغرافي وصاحب مؤسسة “الهوية اليمنية”، ورين الميلع صاحبة مشروع “أكشن” من سوريا.

تشاهدون دنيانا الجمعة بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.