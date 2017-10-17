الجوارب: مؤشر إلى شخصية مرتديها؟

اهتمام غير طبيعي بجوارب رئيس وزراء كندا جاستن ترودو. وكان آخرها الجوارب التي ظهر بها منذ أسابيع في منتدى "بلومبرغ" العالمي للأعمال في نيويورك لمناقشة قضايا اقتصادية هامة. إلا أن الاهتمام الأكبر انصب على الجوارب التي رُسمت عليها شخصية 'تشوباكا ' من سلسلة أفلام حرب النجوم.

وسبق لترودو أن ارتدى جوارب عليها عبارة "عيد مبارك" موجهة للمسلمين، والتي حظيت آنذاك باهتمام بالغ واعتبرت رسالة إيجابية تستحق التشجيع. وذكرت مجلة "فانيتي فير" بأن جوارب ترودو عادة ما تجذب الأنظار وتثير الاهتمام نظراً لاختياره المستمر لرسومات يبتغي من خلالها تسويق رسائل سياسية.

فما هي علاقتنا بالجوارب وهل نوليها فعلا الاهتمام المطلوب؟ وما هي الأمور التي تحدد اختيارنا لها؟

منال جوهر تحاول الإجابة عن هذه التساؤلات في التقرير التالي.