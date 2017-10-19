كيف تطور الروبوتات في جامعة عفت للفتيات في مدينة جدة السعودية؟

فازت جامعة عفت للفتيات في مدينة جدة السعودية بجائزتين مرموقتين ضمن المسابقة العالمية للغواصات الالية التي أقيمت في كاليفورنيا مؤخرا. وكان من بين الفائزات مهندسات من كلية الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في الجامعة. محمد طه يأخذنا في جولة في قسم الحاسبات ويستعرض كيف تعمل الطالبات على تطوير الروبوتات.