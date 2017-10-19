كيف تطور الروبوتات في جامعة عفت للفتيات في مدينة جدة السعودية
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كيف تطور الروبوتات في جامعة عفت للفتيات في مدينة جدة السعودية؟

  • 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

فازت جامعة عفت للفتيات في مدينة جدة السعودية بجائزتين مرموقتين ضمن المسابقة العالمية للغواصات الالية التي أقيمت في كاليفورنيا مؤخرا. وكان من بين الفائزات مهندسات من كلية الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في الجامعة. محمد طه يأخذنا في جولة في قسم الحاسبات ويستعرض كيف تعمل الطالبات على تطوير الروبوتات.