من مدينة برشلونة الاسبانية تعرفنا داليا حيدر على تقنيات لاختبار التيارات الكهربائية ذات التوتر العالي. الابتكار الذي تم تطويره في مختبرات جامعة كاتالونيا للتقنية يهدف مطوروه لإنتاج مواد عزل اقل كلفة وذات قدرة اكبر على التحمل اضافة لتقليص اثارها السلبية على البيئة.