تقنيات لاختبار التيارات الكهربائية ذات التوتر العالي
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تقنيات لاختبار التيارات الكهربائية ذات التوتر العالي

  • 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

من مدينة برشلونة الاسبانية تعرفنا داليا حيدر على تقنيات لاختبار التيارات الكهربائية ذات التوتر العالي. الابتكار الذي تم تطويره في مختبرات جامعة كاتالونيا للتقنية يهدف مطوروه لإنتاج مواد عزل اقل كلفة وذات قدرة اكبر على التحمل اضافة لتقليص اثارها السلبية على البيئة.