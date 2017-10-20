بكت فاطمة التي لم يتجاوز عمرها 21 عاما بشدة وتمنت الموت باعتباره مخرجا من الأزمة التي أفقدتها القدره على الإبتسامة أو التفكير في المستقبل. وجاءت دموع فاطمة لتعبر عن حجم المعاناة التي عاشتها لأنها باختصار إحدى ضحايا "زواج القاصرات".

فاطمة تعيش في قرية تابعة لمحافظة كفر الشيخ، ووالدها عامل بأحد مساجد القرية، وكان همه الأكبر أن "يُستّر" ابنته، فقرر أن يزوجها قبل أن تبلغ السن القانوني الذي لم يفصل فاطمة عنه آنذاك سوى أيام.

زواجها لم يدم أكثر من شهرين ونصف تقريبا، لكنها كانت تجربة صعبة تتحدث عنها في حلقة الليلة من برنامج "بتوقيت مصر". ولكن الموقف الأصعب أن جميع حقوقها المترتبة على الزواج ضائعة بين أطراف متعددة أبرزها العادات والتقاليد والعناد والقبلية والقانون والشرع والأسرة والدولة والمجتمع.

تلك الأزمة لا تعيشها فاطمة فقط، ولكن غيرها كثيرات ممن تعانين من تجربة "زواج القاصرات". فاطمة ربما تكون أفضل حالا من فتيات كثيرات تزوجن في سن الثانية عشر ومنهن - وفقا لتعداد مصر 2017 - أرامل ومطلقات ومعيلات في حين أنهن لم يتجاوزن سن الطفولة!

قال محافظ كفر الشيخ حينما سألته عن زواج القاصرات أقر بأنه ليس بإمكانه شيء لأنه زواج شرعي يقبله المجتمع ليظل "زواج القاصرات" الذي هو أحد أنواع الاتجار بالبشر بلا عقاب رادع حتى الآن.

هذا أحد مواضيع بتوقيت مصر هذا الأسبوع، في هذه الحلقة التي تاتيكم وتأتيكن من كفر الشيخ.