هوايات الانغماس فيها يقود إلى مهن مُربحة

تشهد مختبرات تصميم الألعاب الإلكترونية في الأردن إقبالاً من الشباب والأطفال الذين يسعون إلى الاستفادة من هوايتهم في مجال الألعاب الإلكترونية وربما تحويلها إلى مهنة المستقبل ودخول عالم صناعة الألعاب الإلكترونية المصممة لأجهزة الموبايل والأجهزة اللوحية.

آخر الأرقام تشير إلى أن إيرادات صناعة الألعاب الإلكترونية بلغت 91 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، وهذا يعني أنها ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل خمس سنوات.

فكيف تتحوَّل هواية إلى مهنة لها مستقبل وعائدات؟ المزيد في تقرير ربيع الحمامصة، مراسل بي بي سي إكسترا في الأردن.