إكسترا في أسبوع مع الكاتبة السورية وصال شحود

ضيفتنا في هذه الساعة من إكسترا في أسبوع هي وصال شحود، الكاتبة السورية المقيمة في مصر والناشطة في مجال دراسات وأبحاث ورعاية ذوي الإعاقة. حدثتنا وصال عن تجربتها مع تحدي الإعاقة التي اصيبت بها في طفولتها وكيف أثرت على شخصيتها، كما حدثتنا عن التحديات التي تواجه المرأة في اقتحام مجالات جديدة.