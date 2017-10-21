ضيفتنا في هذه الساعة من إكسترا في أسبوع هي وصال شحود، الكاتبة السورية المقيمة في مصر والناشطة في مجال دراسات وأبحاث ورعاية ذوي الإعاقة. حدثتنا وصال عن تجربتها مع تحدي الإعاقة التي اصيبت بها في طفولتها وكيف أثرت على شخصيتها، كما حدثتنا عن التحديات التي تواجه المرأة في اقتحام مجالات جديدة.
إكسترا في أسبوع مع الكاتبة السورية وصال شحود
- 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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