إكسترا في أسبوع مع الكاتبة السورية وصال شحود
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

إكسترا في أسبوع مع الكاتبة السورية وصال شحود

  • 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

ضيفتنا في هذه الساعة من إكسترا في أسبوع هي وصال شحود، الكاتبة السورية المقيمة في مصر والناشطة في مجال دراسات وأبحاث ورعاية ذوي الإعاقة. حدثتنا وصال عن تجربتها مع تحدي الإعاقة التي اصيبت بها في طفولتها وكيف أثرت على شخصيتها، كما حدثتنا عن التحديات التي تواجه المرأة في اقتحام مجالات جديدة.