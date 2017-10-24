يحاول علماء في اسبانيا ابتكار تقنية لحماية الشواطئ و البنى التحتية في الموانئ من تبعات الاحتباس الحراري. داليا حيدر زارت أحد مختبرات الهندسة البحرية في برشلونة لتطلعنا على محاكاة لحركة البحر لدراسة التيارات, والأمواج ودور السواتر الرملية في حماية المرافئ و شواطئ السباحة.
تقنية لحماية الشواطئ و البنى التحتية في الموانئ من تبعات الاحتباس الحراري
- 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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